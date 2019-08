TI9: ¡Estos son los Inmortales del Tesoro III!

De una forma bastante extraña, Valve decidió liberar este tercer cofre Inmortal de The International 2019 (TI9) en la madrugada y no en las horas entre tarde y noche como normalmente son liberados con la excusa de 'Maximizar el esfuerzo de balance de regiones'; esta caja incluye inmortales para Axe, Clinkz, Lycan, Mars, Terrorblade, Necrophos y Slardar.

Como en los demás cofres, también podrás obtener puntos para el pase de batalla como también el emblema temático de TI9; lo que ha sorprendido a muchos es que Axe recibió nuevamente un casco inmortal.

Axe

Foto: Dota 2

Axe nuevamente obtiene un objeto Inmortal; esta vez repite plato con 'Crucible of Rile' un inmortal para su cabeza que le da un efecto personalizado para Berseker's Call; el concepto parece estar estrechamente inspirado en el anterior inmortal pero mejor realizado; también cuenta con su versión 'Dorada' como recompensa adicional rara.

Esta versión dorada es una recompensa adicional 'rara'.

Clinkz

Con este inmortal no se equivocaron.

Maraxiform's Fate es un Paquete Inmortal compuesto por dos objetos inmortales; el primero es un arco en forma de un cráneo con cuernos que están en llamas y chorrea lava; la paleta de colores combina con su otro inmortal y con el set de The International.

Terrorblade

No se ve mal pero el efecto no tiene mucho sentido.

Terrorblade ha recibido un par de guadañas que combinan bien con sus alas inmortales y con la Arcana que las cambia al color que tenga la misma pero lo que no tiene mucho sentido es el cambio de proyectil que ocurre cuando utiliza Metamorfosis, las guadañas se unen y forman un solo proyectil giratorio que no cuadra mucho. (Queríamos cambios de proyectiles pero no así Valve).

Lycan

¿Alguien dijo The Witcher?

Lycan recibe su primer inmortal, un yelmo en forma de cabeza de lobo con melena incluida que afecta su habilidad 'Howl' cambiando su icono y le da un nuevo efecto visual que incluye una cara de lobo que flota por unos segundos y que se asemeja mucho al emblema de lobo de 'The Witcher'.

Mars

El héroe más reciente de Dota 2 recibe su primer Inmortal.

El Dios de la Guerra ha sido 'bendecido' por Gabe Newell y ya cuenta con su primer inmortal, una lanza inspirada en el Rayo de Zeus, su padre, los rayos forman las hojas de la lanza y están a color de metal al rojo vivo.

Slardar

Do you even lift?

El guardián de las profundidades recibe una armadura propulsora que le otorga cambios visuales y sonoros a su habilidad 'Guardian Sprint'; este inmortal aumenta drásticamente su tamaño y nos hace recordar a la armadura/traje de 'Black Manta' de Aquaman.

Necrophos

Casi casi tiene un set completo de Inmortales.

El tercer inmortal para Necrophos ocupa el espacio de 'piernas' y se presenta como la cola de su traje que deja un rastro espectral de ectoplasma con espíritus etéreos que salen del mismo; otorga un nuevo efecto visual a Ghost Shroud.

¿Qué opinas de estos nuevos inmortales?

