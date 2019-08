Dota 2: solo quedan 4 equipos en competencia para la Arcana

Desde el 2014, Valve le da la potestad a la comunidad de Dota 2 de que puedan elegir el héroe que tendrá la nueva Arcana que sale con The International. El año pasado Rubick le gano a Faceless Void en una de las finales más reñidas que se ha visto desde que se habilitó este sistema de votación. Anteriormente Rubick había perdido contra Pudge.

Hoy, después de una actualización en el juego y mediante una publicación vía Facebook, se hizo el anuncio oficial de los últimos 4 personajes que competirán este 2019 por la tan preciada y deseada Arcana.

Faceless Void, Ogre Magi, Windranger y Spectre son los últimos 4 héroes que quedan en competencia para llevarse la Arcana.

FOTO: Wykrhm Reddy

A continuación repasaremos un poco cada llave de enfrentamientos

Primer enfrentamiento - Faceless Void vs Ogre Magi

Faceless Void la tiene más complicado de lo que parece. Y es que mediante diversos post de Reddit, se puede notar que dentro de la comunidad ha surgido cierto apego hacia el Ogre Magi desde el inicio de las votaciones.

Muchas veces convirtiendose en el personaje más votado de cada semana, como en esta ocasión que logró la monumental cifra de 7.53 millones de votos.

Si bien al principio se trataba de una pequeña broma dentro de los jugadores. Poco a poco han ido surgiendo nuevos fanáticos que desean que este héroe, del rol support, tenga la preciada Arcana que para muchos, merece.

El año pasado Faceless Void se enfrentó a Rubick en la gran final, lamentablemente parece que este año tendrá que conformarse con la semifinal.

Segundo enfrentamiento - Windranger vs Spectre

Windranger es un héroe muy querido por la comunidad, pero aún así ha causado mucho revuelo tras llegar a las semifinales. Esto, porque le ha ganado a un héroe que era el favorito de muchos: Invoker. Si bien la votación fue muy peleada, parece ser que el pequeño margen de diferencia se formo después de la salida del Invoker Persona.

A pesar de esto, Windranger no la tuvo nada fácil y es que no solo ha tenido que vencer a Invoker para llegar hasta esta ronda, si no que en la pasada también venció a uno de los favoritos como es Ember Spirit

Por otro lado tenemos a Spectre: el héroe menos votado, de los que pasaron de ronda, con 5.51 millones de votos. Spectre había vencido a Sniper en la votación pasada y anteriormente ya se había hecho con la victoria frente a Mars.

Si la tendencia sigue como hasta ahora, parece ser que Windranger será la gran ganadora de esta llave.

Las votaciones ya están abiertas hasta el próximo martes 13, para todos los portadores del Battle Pass, donde conoceremos a los 2 finalistas. Finalmente, el ganador de la Arcana será anunciado durante el evento principal de The International.

