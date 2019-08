Fortnite: conoce el increíble record que Ninja batió en Mixer

Ninja lo hizo de nuevo. Esta vez, desde la plataforma Mixer.com, el streamer más famoso del mundo sobrepasó en tan solo un par de días la increíble cifra del millón de suscriptores.

Este anunció lo realizó Ninja mediante su cuenta de Twitter, donde manifestó su agradecimiento hacía todas las personas que lo acompañaron.

Today we hit 1,000,000 active subscribers on mixer ^-^ thank you for all the incredible support. I haven't felt this good in a long time. pic.twitter.com/kdLgBJk0Ud — Ninja (@Ninja) August 6, 2019

Pero esto no es todo, y es que Ninja sorprendió a otro streamer de la plataforma después de hostearlo durante una de sus transmisiones.

El streamer, conocido como SloQ Jokerr, manifesto vía Twitter su agradecimiento hacía el ex jugador de Halo.

Yesterday marked the best/craziest day of my life. Hosted from @Ninja himself as his first @WatchMixer host. I had to turn off alerts as It was an endless wave of over 1.5k instant follows.

Almost teared up and extremely grateful for this man. ill post the video later. Thank you pic.twitter.com/Cr0QFVLV9K — SoloQ Jokerr #EGX (@SoloQJokerr) August 6, 2019

PHAPTTAPANTZ también fue otro streamer hosteado por Ninja, el cual ganó más de 3000 seguidores después de la acción realizada por Ninja.

I'll never be able to find the words to thank @Ninja for the raid on @WatchMixer tonight. The Man, The Myth, The Legend came and knocked me for 6 with his kindness. What a community and 3000+ new followers just from today. August was already an amazing month but this is insane! pic.twitter.com/r9molbX34p — PHATTPANTZ #i65 #EGX2019 #Warrior (@PHATTPANTZ) August 7, 2019

Recordemos que hace tan solo un par de días se hizo oficial el anunció de que, después de más de un año, Ninja firmaría un contrato de exclusividad con Mixer por un suma que hasta el día de hoy no se conoce pero se estima ronda los $8 millones anuales

Sin duda, la inclusión de Ninja a la plataforma de Microsoft fue uno de los grandes aciertos de la compañía, y es que esto ha hecho que la página crezca de muy buena forma.

Además, de que Mixer también esta haciendo todo lo posible para que la gente se suscriba al canal de Ninja, ya que han permitido a los usuarios suscribirse por 2 meses de forma gratuita. Terminados estos dos meses, las personas empezarán a pagar una suscripción mensual.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)