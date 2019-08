Esports: 7 consejos que te servirán al momento de firmar un contrato profesional

Los esports van en un crecimiento exponencial increíble. Es más, según un análisis de New Zoo se proyecta que la industria crezca aproximadamente mil millones de dólares para el final del 2019.

Esto hace que empresas ajenas a este mundo deseen entrar a invertir de cualquier forma generando, de esta forma, que nuevas promesas de los esports sean descubiertas y llamadas para competir de forma profesional.

Lamentablemente, muchas de estas personas desconocen como funcionan los temas contractuales al momento de convertirse en un profesional. Es por eso, que en la siguiente nota te compartimos 7 consejos que te ayudarán al momento de firmar un contrato profesional.

1. Idioma legal e idioma natal

Si no cuentas con un abogado o no has hablado con uno previamente, que es lo más recomendable, necesitas entender ciertos términos o estrategias utilizados con mucha frecuencia en los contratos para perjudicar al jugador.

Además, es sabido que muchas veces las organizaciones se aprovechan de que los jugadores no hablan el mismo idioma que ellos para hacerlos firmar contratos abusivos.

Algunos puntos que se deben tener en cuenta en este aspecto son:

- Clausula de no competencia: esta impide firmar por otro equipo o un determinado equipo, después de terminado el contrato e incluso muchas veces puede limitar al jugador a solo utilizar ciertas plataformas de streaming.

- Ambigüedad: nunca hay que firmar un contrato si las palabras o frases se pueden prestar para dobles sentidos que no tenemos del todo claro.

- Lagunas: ciertos contratos utilizan términos que permiten violar otras partes del contrato bajo algunas circunstancias.

Finalmente se recomienda siempre leer el contrato de forma detallada y no firmar si es que no estamos 100% seguros de entenderlo.

2. Elección de ley y jurisdicción

Las leyes de la jurisdicción o país donde te encuentres son vitales para la firma de un contrato. Por más aburrido y tedioso que suene, siempre es bueno conocerlas para evitar violar las leyes estatales o nacionales y saber cuales están a nuestro favor.

3. Compensación

Al momento de leer el contrato, tenga en cuenta todo los pagos que se le deben realizar al igual que los gastos que deberá realizar. Asegúrese que su sueldo no se vea recortado por costos ajenos a usted como viajes a torneos o su equipo de entrenamiento, el cual debería ser proporcionado por la organización.

Además siempre lea la cantidad de dinero que recibirá por los premios ganados o auspicios obtenidos. No vaya a ser que se encuentre en la misma situación que Tfue.

4. Propiedad intelectual y de marca

La propiedad intelectual y derechos de imagen son sumamente importantes para usted como jugador. Al momento de leer un contrato, asegúrese de entender lo que esta firmando. Esto incluye si tendrá que salir en alguna publicidad, anuncio, etc.

Tenga mucho cuidado, además, con los contratos que intentan quedarse con su imagen de por vida o en menor caso ser de uso exclusivo.

5. Métricas de rendimiento

El contrato debe especificar cuales son sus responsabilidades dentro del equipo. Esto incluye cosas como, por ejemplo, el tiempo que debe entrenar o el promedio de K/D/A que debe mantener entre partidas.

Muchos contratos además especifican el nivel de comportamiento que debe tener tanto en público como en redes sociales.

6. Clasificación de empleado

Es muy importante que conozcas si es que en tu rol de jugador, vas a ser un empleado de la organización o simplemente eres un contratista independiente, y es que cada caso tiene diferentes beneficios bajo la ley de cada país. Así que también es importante que sepas que leyes te amparan en cada caso.

7. Despidos

Es quizá el punto más importante de todos, y es que acá es donde debes tener sumo cuidado, ya que se trata de los términos bajo los cuales tu contrato puede finalizar. Toma nota de las reglas puestas en tu contrato y cuales son las sanciones que recibirás si las incumples.

Pero no solo eso, también asegúrate de que en caso quieras dejar de ser parte de la organización, esta no te ponga trabas muy complejas como montos a pagar demasiado altos y que pueden obligarte a quedarte en la organización.

El artículo original fue compartido por la web Medium y te explica de forma más detallada cada punto, además de dejarte ciertos links de ayuda que además complementan la información.

A futuro esperemos que se generen nuevas leyes que ayuden a que este mundo de los esports sea mucho más profesional de lo que ya es, pero hasta que esto suceda te recomendamos que tengas extremo cuidado y sigas estos consejos, si es que en tus planes esta convertirte en un jugador profesional.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)