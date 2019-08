Esports: Wells Fargo se une a los inversionistas de Matcherino

Wells Fargo es conocido por ser le cuarto mejor banco dentro de los Estados Unidos. Por su lado Matcherino es reconocida por ser una empresa que se especializa en brindar software y servicios para la realización de diferentes torneos y eventos de esports.

Estas dos grandes marcas, cada una en su respectivo rubro, han llegado a un acuerdo. Matcherino otorgará un porcentaje, no compartido públicamente, de acciones a cambio de 1.5 millones de dólares. Esto eleva la ronda de financiamiento de la empresa de esports a 4.1 millones de dólares.

Todo esto se supo gracias a un comunicado compartido por la marca de deportes electrónicos.

.@matcherino_ has announced a $1.5M investment with participation from @WellsFargo https://t.co/UOBHIlmNsc pic.twitter.com/70O6kpiAgV