NAVI preparó un emotivo video de despedida para Dendi

Danil 'Dendi' Ishutin ha sido parte de Natus Vincere (NAVI) por aproximadamente ocho años, y saltó a la fama por ser uno de los primeros campeones de The International además de su increíble personalidad llena carisma y humildad. Su salida de NAVI marca una nueva era para el jugador, quien se encuentra jugando para The Pango.

El contrato llegó a su fin por solicitud de Dendi, quien desea volar fuera del nido de una vez por todas y empezar a conseguir nuevos logros. "NAVI está en mis venas: '¡Ocho años de acción! Pero tengo nuevos logros en frente. Los aprecio y mando un abrazo a todos. ¡Nos estamos viendo!' declaró en el comunicado.

Tras ocho años en el equipo y siendo una parte integral de la imagen de la organización, era de esperarse que le prepararan una salida especial.

"A nombre de la organización y de todos los empleados nos gustaría agradecer a Danya por su tiempo en NAVI. Por su profesionalismo y lealtad al club, como también por las emociones que experimentamos juntos" dijo Yevhen Zolotarov, CEO de Natus Vincere en el comunicado para luego terminar con: "¡Te amamos y deseamos buena suerte para que alcances nuevas alturas!".

El emotivo video muestra algunos de los momentos más emblemáticos de Dendi a lo largo de su carrera en Natus Vincere. A estas imágenes las acompañó las palabras de sus compañeros dentro de la organización, amigos y ex compañeros de equipo. El video culmina con el siguiente mensaje de despedida:

"DendiBoss, ¡te volviste una inspiración para decenas de personas en los esports y le robaste el corazón a millones de fans en todo el mundo!.



Durante ocho años NAVI y Dendi eran uno solo, caminando juntos hacia una misma meta.

Ni decenas de películas tributo serían suficientes para expresar nuestra gratitud por la lealtad y la impresionante dedicación.

¡Nunca olvidaremos tu contribución, y siempre serás parte de Natus Vincere!"

Dendi intentó clasificar a The International 2019 con The Pango, pero no fueron capaces de lograrlo siendo derrotados en ambas clasificatorias abiertas de su región. Sin embargo, estará presente en el evento como analista junto a otros jugadores que también han pasado por NAVI como XBOCT, Artstyle, ARS-ART, Goblak y otros.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)