¡Dendi se separa de NAVI y es un agente libre!

El veterano y leyenda de Dota 2, Danil 'Dendi' Ishutin, dejó oficialmente Natus Vincere siendo el equipo con el cual ha jugado desde el primer The International. El jugador ya no formaba parte de la alineación activa pero permanecía dentro de la organización por temas contractuales.

— Natus Vincere (@natusvincere) August 10, 2019

El contrato terminó anticipadamente por un pedido presentado por el mismo Dendi a NAVI, quienes aceptaron el pedido teniendo en cuenta la trayectoria del jugador y sus contribuciones a la organización.

"Junto a NAVI, he llegado muy lejos, muchas subidas y bajadas. He hecho una cantidad increíble de amigos, muchos con los cuales sigo en contacto. Y una impensable cantidad de buenos recuerdos" dijo Dendi en el comunicado. "Para mi, esto ha sido una gran parte de mi vida y NAVI está en mis venas: ¡Ocho años de acción! Pero tengo nuevos logros en frente. Los aprecio y les mando un abrazo a todos. ¡Nos estamos viendo! culminó en el anuncio.

Dendi dejó la alineación activa de Natus Vincere desde septiembre del 2018 tras el anuncio de re-estructuración del equipo. Desde entonces siguió siendo parte de la organización cumpliendo con su contrato. Pero, la organización le dio permiso para jugar en stand-in en algunas ocasiones, como por ejemplo para Team Secret en la Maincast Autumn Brawl y también en Tigers.

Durante su tiempo en Tigers, en donde jugó desde fines de enero hasta abril del 2019, no le fue nada bien y se retiró. A dos meses de su salida, en junio, se unió a la alineación de The Pango en donde se encuentra jugando y con quienes tentaron las clasificatorias a The International 2019.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en Youtube, Twitch y Facebook. Este miércoles 14 de agosto haremos la cobertura del torneo de Dota 2 ‘The International 2019’ donde participará el equipo peruano ‘Infamous’.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)