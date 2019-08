Dota 2: Mooz confirma que jugará con Egoboys

Habiendo conseguido Infamous el único cupo para The International 2019, la mayoría de organizaciones peruanas empezaron a realizar cambios con mira a lo que será la nueva temporada competitiva de este año.

Equipos como Thunder Predator, G-Pride o Egoboys, se encuentran buscando y probando nuevos jugadores para llegar de la mejor forma a lo que será esta nueva temporada que dará inicio terminado The International 2019.

Justamente, es este último equipo el que ha hecho un anuncio bastante importante con miras a lo que será el campeonato más cercano que se llevará a cabo en nuestro país.

Mediante su cuenta oficial de Facebook. El jugador peruano Mooz, que jugó con la escuadra de beastcoast las clasificatorias norteamericanas a The International 2019, hizo el anuncio oficial de que estará jugando como stand in para Egoboys durante la Copa MasGamers 2019.

Dicho torneo se llevará a cabo durante el MasGamers Festival de este año, evento que se llevará a cabo entre los días 23 y 25 de agosto y que reunirá a grandes equipos de la escena local.

De esta forma ya conocemos a los cinco jugadores con los que el equipo de Egorco competirá en el MasGamers Festival:

1. Enzo "Timado" Gianolli

2. Leonardo "Leostyle" Sifuentes

3. Benjamin "Benjaz" Lanao

4. Joel "Mooz" Mori

5. Alex "Masoku" Dávila

Mooz empezó su carrera jugando en el equipo de G-Pride, pero se hizo más conocido por el público peruano, cuando fue reclutado por el equipo de Infamous, donde conoció a Timado. Juntos participaron en varias clasificatorias, hasta que finalmente cada uno decidió tomar rumbos separados.

Timado decidió jugar en el equipo de su padre. Por su parte, Mooz volvió a G-Pride equipo con el que lamentablemente no jugó mucho y después de 1 mes de haberse unido al equipo decidió retirarse.

Luego de un tiempo sin saber nada él, habiéndose dado por terminado el DPC y sin equipo para jugar las clasificatorias, se supo que Mooz tomo un vuelo con dirección a Estados Unidos, unos días después supimos el motivo de su viaje.

Mooz viajó para unirse al equipo de beastcoast con los cuales, jugaría las clasificatorias a The International 2019 de dicha región. Si bien lograron llegar a los Playoffs, en la semifinal cayeron contra J.Storm y le dijeron adiós al sueño de la clasificación.

we're HYPED for the #TI9 NA qualifier here at the beastcoast teamhouse powered by @HelixeSportsUSA 🔥@ixmike88 @RyoyaDota @MoOzDota @mandydoto @braxlikesdota @MikeyGaming



(ixmike wins best squad smile 😂) #makewaves 🌊 pic.twitter.com/2oMngvgpir