LoL: Red Bull Player One, el torneo 1vs1 está de regreso

Con el pasar de los años el popular juego desarrollado por Riot Games, League of Legends, ha ido ganando mayor popularidad en la escena peruana. Es por eso que, este año, Red Bull ha decidido hacer un anuncio que sin duda dejará contenta a la creciente comunidad de League of Legends en el Perú.

La reconocida marca de bebidas energéticas, ha hecho oficial el regreso del famoso torneo Red Bull Player One. El cual enfrentará a los mejores participantes en intensos duelos 1vs1 donde solo uno saldrá vencedor y logrará, de esta forma, el cupo a Red Bull Player One Internacional.

Evento que será llevado a cabo en Brasil y al cual podrá asistir junto a un acompañante con todos los gastos pagados.

Reglas y formato del torneo

El torneo se jugará en 4 fechas, que serán los días 9,10,16 y 17 de este mes. En cada una de estas fechas, 64 participantes se enfrentarán en duelos 1vs1 para conseguir uno de los 8 cupos para la Gran Final, que se jugará este 25 de agosto en el Claro Más Gamers Festival, evento que se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones del Jockey Club.

Para poder ser declarado vencedor de un enfrentamiento, el jugador tendrá que cumplir alguna de las siguientes 3 condiciones.

1. Ser el primer jugador en conseguir la primera sangre.

2. Ser el primer jugador en destruir una torre.

3. Ser el jugador con mayor cantidad de last hits al terminar el tiempo. (Las partidas durarán 15 minutos)

Las inscripciones para Red Bull Player One ya están a disposición de todo aquel invocador que desee adentrarse en La Grieta y coronarse como el mejor jugador peruano.

Recuerda además, que la gran final será casteada por ZipoOne. Así que si no quieres perderte de este gran evento de League of Legends, no dudes en ir a a Más Gamers Store o a Teleticket para adquirir tus entradas.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en Youtube, Twitch y Facebook. Este miércoles 14 de agostoharemos la cobertura del torneo de Dota 2 ‘The International 2019’ donde participará el equipo peruano ‘Infamous’.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)