LoL: Teamfight Tactics ya es permanente dentro del juego.

Teamfight Tactics, conocido por muchos como el Auto Chess de League of Legends, ha sido anunciado por Riot Games como un juego permanente dentro del popular MOBA. Esto quiere decir, que tendrá parches de forma regular, nuevos campeones e incluso una temporada clasificatoria.

