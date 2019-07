Dota 2: equipo peruano Infamous derrota a Pain y clasifica al mundial

Dota 2 tuvo su último día de los playoffs en la región sudamericana con 3 equipos que disputaron el único cupo de la región al The International 2019, torneo que este año se realizará en China. A continuación, repasaremos los enfrentamientos finales.

Final Lower Bracket / Infamous Gaming vs EgoBoys / BO3

Partida 1: EgoBoys venía de perder contra Infamous 2-0 en la Upper Bracket y se esperaba que aprendieran de sus errores para este segundo encuentro. Desde el principio el draft de EgoBoys se mostraba superior, Troll Warlord (Timado), Ancient Apparition (Masoku) y Tidehunter (Benjaz) daban a entender un draft mucho más superior que el de Infamous. Pero, el pick de Monkey King (Chris Brown) y Wraith King (K1) desbalanceo totalmente el juego logrando de esta forma una contundente victoria gracias al buen control de pelea con el que contaba Infamous gracias al Leshrac (Wisper) y Jakiro (Stinger).

Partida 2: EgoBoys tenía una última oportunidad para alargar la serie y mantenerse con vida en los playoffs. El draft inicial de EgoBoys hacía pensar que deseaban asegurar la partida, abriendo con Mars (Benjaz) que fue uno de sus picks frecuentes durante toda la clasificatoria, y con Shadow Shaman (Matthew) que es uno de los héroes característicos del support 4. Lamentablemente, el draft no se desarrolló como pensaban e Infamous se aprovecho de esto, dejando que Lifestealer (K1) farmeara sin ningún problema, además, de que Queen of Pain (Chris Brown) no tuvo problemas en ganarle la línea de medio a Naga Siren (Timado).

Finalmente dos malas peleas, en donde Mars y Naga Siren no coordinaron bien sus poderes desencadenó en derrota de EgoBoys y en la clasificación de Infamous a la final contra Pain Gaming.

Gran Final / Infamous Gaming vs Pain Gaming / BO5

Partida 1: el inicio del primer juego tardó un poco en comenzar. Ambos equipos saldrían con lo mejor que tenían, Infamous aperturó con Grimstroke (Stinger), Magnus (Scofield) y Doom (Wisper), además le dieron picks de comforts a sus dos cores Wraith King (Hector) y Monkey King (Chris Brown).

Si bien Ember Spirit (4dr) y Lifestealer (hFn) dominaron muy bien el inicio del juego, a medida que la partida avanzaba el encuentro se iba inclinando más a favor de Infamous que consiguió la victoria en 30 minutos.

Partida 2: el segundo juego era decisivo emocionalmente para Pain Gaming, y por eso buscaron sorprender con un draft con bastante sinergia Phoenix (Liposa), Puck (4dr), Earthshaker (Thiolicor) y Crystal Maiden (444), pero al final ellos fueron los sorprendidos por con el last pick de Bristleback (Wisper), que terminó aguantando el juego hasta que Lifestealer (Hector) logro armarse y aumentó el marcador 2-0 a favor de Infamous Gaming.

Partida 3: si Infamous ganaba esto se iban directamente a China y ello se reflejo en el draft, y es que decidieron aperturar con Chaos Knight (Hector), uno de sus mejores héroes y Queen of Pain (Chris Brown). Aunque, Pain Gaming intento contrarrestar con Sven (hFn) y Pangolier (4dr), el equipo de Brasil no logró tomar las batallas en los momentos adecuados jugando siempre alrededor del equipo peruano y se vio obligado a tirar el GG.

De esta forma, Infamous se convierte en el primer equipo sudamericano en conseguir dos veces una clasificación a The International, que esta año se realizará en China entre el 15 y 25 de agosto. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.

EL DATO

Adrian "Wisper" Cespedes Dobles es el primer jugador boliviano en llegar al torneo mundial de Dota 2 con tan solo 17 años.