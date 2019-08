Podrás jugar con River Plate y Boca Juniors en PES 2020

Buenas noticias para todos los amantes del fútbol de Argentina. KONAMI la empresa encargada de desarrollar el famoso simulador de fútbol PES ha anunciado que para la nueva versión de su juego contará, de forma exclusiva, con los equipos Club Atlético River Plate y Club Atlético Boca Juniors. Los dos equipos más conocidos del país gaucho.

River Plate se une a equipos como Juventus FC de Italia y Vasco da Gama de Brasil, los cuales llegaron a un acuerdo donde no solo saldrá el logotipo del equipo en la vestimenta local y visitante, si no que también podrán representar al equipo de forma exclusiva en el nuevo juego de su popular franquicia futbolística.

Aunque eso no es todo, KONAMI también ha hecho oficial que no solo contará con los equipos más conocidos de la Argentina, si no que también contará con todos los clubes de la SuperLiga Quilmes Clásica. Esta incluye a equipos como: Colón, Defensa y Justicia, Rosario Central, Racing, Independiente, Newell´s, entre muchos otros equipos clásicos argentinos.

Foto: KONAMI

La versión demo del juego se encuentra disponible desde este momento, y en el podrás jugar con River Plate y Boca Juniors además de equipos de Europa como Juventus o Bayer Munich.

Recuerda, además, que el juego contará con dos versiones. En la versión estandar Lionel Messi será la portada del juego, mientras que en la EDICIÓN LEYENDA, la portada será Ronaldinho. Esta última solo se encuentra en digital.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)