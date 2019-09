CS:GO | Todo lo que debes saber de la BLAST Pro Series: Moscow 2019

La escena competitiva de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) no descansa, tras que Astralis campeonara en la StarLadder Major Berlin 2019, el siguiente torneo es la BLAST Pro Series: Moscow 2019 con $250 000 dólares en premios. El torneo comienza el viernes 13 de setiembre con el CIS Play-in entre AVANGAR y forZe y culminará el sábado 14.

El torneo iniciará con el encuentro entre forZe y AVANGAR por el último puesto en la fase principal de la BLAST Pro Series. Ambos equipos jugarán una serie al mejor de 3 (Bo3) programada para las 06:15 UTC-5 (Hora Perú).

forZe viene de ser eliminados en la fase de New Challengers y AVANGAR de quedar como subcampeones, ambos en la Major.

Formato

El torneo contará con dos fases y un showmatch; una fase de grupos y luego la Gran Final.

Fase de grupos: Los equipos jugarán en un formato de grupos Round Robin siendo todos los encuentros al mejor de 1 (Bo1). Los dos mejores equipos pasan a la Gran Final.

Gran Final: Los dos mejores equipos de la fase de grupos se enfrentarán en la Gran Final en una serie al mejor de 3 (Bo3).

BLAST Pro Standoff: Consiste en un showmatch con premio de $20 000 dólares en el que se juegan 5 duelos 1v1.

El equipo que quedó tercero en la fase de grupos elegirá a su oponente entre los participantes que se situaron debajo en la tabla.

Equipos

Los equipos participantes son: MIBR, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, ENCE, Team Vitality, y el ganador entre forZe y AVANGAR.

Fechas

Para el 13 de setiembre:

CIS Play-In: forZe vs AVANGAR (06:15 UTC-5)

Ronda 1: ENCE vs Team Vitality | Ganador Play-In vs Ninjas In Pyjamas | NAVI vs MIBR (12:45 UTC-5)

Ronda 2: Ninjas in Pyjamas vs MIBR | Team Vitality vs Ganador Play-In | NAVI vs ENCE (14:15 UTC-5)

Para el 14 de setiembre:

Ronda 3: NAVI vs Ganador Play-In | ENCE vs MIBR | Team Vitality vs Ninjas in Pyjamas (05:30 UTC-5)

Ronda 4: NAVI vs Team Vitality | MIBR vs Ganador Play-In | Ninjas in Pyjamas vs ENCE (06:50 UTC-5)

Ronda 5: Team Vitality vs MIBR | ENCE vs Ganador Play-In | NAVI vs Ninjas in Pyjamas (08:10 UTC-5)

BLAST Pro Standoff: 09:30 UTC-5

Distribución de premios y puntos

El torneo reparte un total de $250 000 dólares y además otorga puntos a los equipos para participar en la BLAST Pro Series: Global Finals 2019 en diciembre.

1) $125,000 - 10 pts

2) $50,000 - 8 pts

3) $25,000 - 6 pts

4) $15,000 - 4 pts

5) $10,000 - 2 pts

6) $5,000 - 0 pts

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)