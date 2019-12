Lo que pueden aprender los esports de la lucha libre profesional

Los esports han empezado a llamar la atención de todos las industrias del mundo como la televisión, marcas no endémicas y ahora el entretenimiento como la lucha libre profesional. Veamos qué herramientas podrían utilizarse del "pro wrestling" en los deportes electrónicos.

En la industria de la lucha libre profesional, los productores de WWE son unos maestros al crear "historias" que tengan enganchados a la audiencia. En los esports rara vez se presentan "historias" que deben ser aprovechadas al máximo.

Las personas aman a las estrellas que son atípicas o sobresalen del resto. Mucho más cuando tienen una historia genuina que contar, ya que su crecimiento con la fama puede deberse a trabajo duro, quizás suerte, pero a la audiencia le encanta conocer más de aquella persona.



Genguri es jugadora profesional de OWL. | Foto: Blizzard

Un ejemplo de alguien ‘atípico’ fue la jugadora profesional de Overwatch "Genguri". Ella fue la primera jugadora de Overwatch League, antes de llegar a ese hito era la mejor Zarya del mundo y dos jugadores la culpaban de usar hacks por ser tan buena. Esto fue desmentido por ella cuando lo demostró en una transmisión.

Dentro de los videojuegos tenemos momentos donde un equipo debe enfrentarse al chico malo. En el caso de la lucha libre, se les conoce como ‘heels’ a los luchadores que tienen que especializarse en que la audiencia los odie. Esto permite que al "chico bueno" lo eleven y la audiencia pueda apoyarlo a él.

WWE: Daniel Bryan vs Triple H



Imagen promocional de Daniel Bryan vs Triple H. | Foto: WWE

Un caso así pasó en Wrestlemania XXX, donde Daniel Bryan y Triple H fueron protagonistas de varios hechos. En transmisiones previas, Triple H siempre trataba de emboscar todas las peleas de Daniel Bryan, interfiriendo en su camino. El desenlace lo disfrutó el público cuando Daniel pudo derrotar a Triple H para clasificar al evento y ganarlo.

Esports: FChamp vs KBR



FChamp burlándose de Kane Blue River. | Foto: EVO

El mejor héroe y villano que tuvo los esports sucedió en el juego de peleas UMVC3 (Ultimate Marvel vs Capcom 3) donde el jugador chileno Kane Blue River (KBR) había ganado el torneo EVO 2015 y el jugador filipino FChamp minimizó el hecho.

Mediante redes sociales, FChamp fue muy despectivo con él y cuestionó sus habilidades. Lo retó a enfrentarse en un showmatch en el evento Winterbrawl X.

Esa partida showmatch llegó a concretarse y FChamp destruyó a KBR. Luego, en el torneo el filipino volvió a ganarle enviándolo a llave de perdedores. Sin embargo, KBR siempre estuvo calmado y avanzó por la llave de perdedores hasta la gran final, donde KBR derrotaría a FChamp espectacularmente tras varios giros en el encuentro.

Okay that was Godlike @KaneBlueriverCL u got my respect