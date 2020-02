FIFA 20: Mbappé es el jugador más valioso del 'Equipo de la semana' en Ultimate Team

El ‘Equipo de la Semana’ o TOTW, por sus siglas en inglés, es el conjunto de los jugadores con mejor actuación a nivel mundial que sale cada semana en el modo de juego, Ultimate Team, del FIFA 20.

Cada miércoles sale un equipo distinto y esta vez llegó el número 22, con Kylian Mbappé (93) a la cabeza. A pesar de que en la escuadra hay figuras como, Sergio Ramos (91), De Vrij (87), De Jong (87), Richarlison (82), entre otros. La ‘joya’ de la semana y el que más monedas del juego vale, es el jugador del PSG.

El delantero francés posee una valoración de 93 sobre 99 posible. En su carta se pueden leer las siguientes estadísticas: Ritmo 99, teniendo uno de los más altos, dribling 94, disparo 91, pase 86, físico 81 y defensa 44.

. @KMbappe + @WissBenYedder = 😍#TOTW will be available in packs at 6PM UK #FUT20 pic.twitter.com/FplHOJ3Eqm