Topson sobre Dota 2: "Yo amo jugar Dota más que cualquier otra cosa" [ENTREVISTA]

Topson es el midlaner de OG Esports y actual bicampeón de The International. En una entrevista con el medio Dot Esports pudo compartir diferentes momentos de su vida en Dota 2, el meta con Void Spirit y más que contaremos a continuación:

Topson: 100% de promedio de victorias de The International



Foto: Dota 2 Freaks

Topson es conocido por ser bicampeón de The International (el premio más grande de Dota 2), y tras ganarlo en la dos únicas veces que participó, la organización OG Esports realizó diferentes cambios en su escuadra. Luego de clasificar a ESL One Los Angeles sin problemas, comentó lo siguiente:

"Creo que necesitamos un poco más de tiempo para pegarnos como equipo". Topson también le dijo a Dot Esports. "Pero, siento que nos hemos conectado muy fácil y no tenemos mayores problemas".

Durante estas clasificatorias a Los Angeles, Topson estuvo jugando el último héroe de Dota 2 ‘Void Spirit’. Con él logró 100% de promedio de victorias y el midlaner dijo que es un personaje muy poderoso que se adapta muy bien al estilo de juego de OG.

"Tiene muy pocas debilidades durante la fase de líneas y bastante duro para castigarlo".

Topson habla sobre la primera vez que entró a OG



Foto: ESL

Si los jugadores de OG no le hubiesen mostrado ese lado positivo, quizás no hubiéramos conocido al Topson de hoy.

"Una de mis mayores preocupaciones cuando entré a OG fue que yo no pueda expresarme a mi mismo y tenga que ser forzado a jugar de una manera que no creía. Yo estaba muy feliz cuando nos juntamos y empezamos a conversar sobre el juego, me di cuenta que ellos querían saber cómo yo veía el Dota."

Esa actitud se mantiene con la nueva alineación del equipo. OG sigue confiando en Topson lo suficiente para elegirle como primera elección el héroe que desea jugar a su propio estilo.

Cómo debe jugar un midlaner según Topson



Ana, Topson, Ceb, Jerax, N0tail. | Foto: Pinterest

El estilo de juego de Topson se ha basado en héroes de midlane que son una apuesta arriesgada, ya que suele elegir héroes que buscan pelear temprano y si fallan en este intento pueden perder la partida. En el juego mental, él utiliza las frases de chat o spray para fastidia a sus rivales.

"Creo que hacer el primer movimiento siempre es mejor que reaccionar ante lo que hace tu enemigo", dijo Topson. "De esa manera, están fuera de su zona de confort... casi todos los jugadores de medio son egoístas y no entienden cómo Dota está destinado a jugarse. Es un juego de equipo y no importa qué rol juegues, siempre tienes que pensar [sobre] qué es lo mejor para tu equipo".

A pesar de ello, el midlaner admitió que "a veces, es sobre farmear tus items", pero él reiteró que esto hace que Dota 2 "sea hermoso es que siempre te da más opciones".

Las antiguas épocas con Earth Spirit



Foto: Steam

Topson hace seis años atrás se volvió el jugador mayor MMR en Europa. En esa época Earth Spirit estaba desbalanceado y jugándolo en cada partida pudo alcanzar el primer lugar un rato. "Yo recuerdo los días de Earth Spirit. En ese momento no tenía intención de volverme profesional, porque solo pensaba que iba ser un sueño irreal".

A pesar de ello, él siguió jugando sin importarle nada más. Si no fuera por uno de sus hermanos, Topson no hubiera estado parado en algún gran escenario.

"Mis hermanos me dijeron que yo tenía habilidad y que intente volverme un pro", dijo Topson. "Yo amo jugar Dota más que cualquier otra cosa, así que fue una elección bastante fácil al final".

¿Qué planes luego de The International 2020?



OG Esports 2020. Topson, SumaiL, Saksa, MidOne, N0tail. | Foto: OG / Twitter

Topson busca un nuevo reto, ganar su tercer The International para seguir creciendo su leyenda. Pero, ¿Topson se desmotivará luego del TI10?

"Ahora mismo, yo solo me concentro en Dota. Una vez que todo acabe, empezaré a armar mis planes."

Esto fue lo más destacado que pudo decir Topson al medio Dot Esports. La próxima parada del midlaner de OG Esports el tercer Major del Dota Pro Circuit "ESL One Los Angeles". ¿Crees que Topson podrá ganar su tercer The International?

Pueden ver la entrevista completa en la web de Dot Esports.

