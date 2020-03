Counter Strike llegaría al motor Source 2 en los próximos meses

Counter Strike es uno de los esports más famosos y queridos del mundo. A pesar de que es un juego de nicho, la comunidad de este esport es muy fiel y quiere mucho a su juego. Es por eso que, después de se filtrara la posible llegada de Counter Strike al motor Source 2, todo el mundo se emocionó mucho.

Todo empezó el día de ayer cuando, a través de un stream, Tyler McVicker empezó a responder preguntas de sus seguidores mientras esperaba que se descargara Half Life Alyx.

Como sabemos, Tyler McVicker, es el fundador de la página Valve News Network.

Uno de sus seguidores le preguntó:

A lo que McVicker respondió:

Por otro lado, Nors3, quien ha sido colaborador en el desarrollo de Counter Strike desde hace un par de años, compartió un tweet bastante curioso donde parecía confirmar esta información.

About Source 2 being released in CSGO in 2 months: it seems trustworthy because I heard from reliable sources BUT with Valve you can never be 100% confident with unofficial dates. Better multiply it by two.



Anyway I'm not sure about it yet, have to check personally and ask more.