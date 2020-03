Counter Strike: MIBR anuncia su participación en la ESL Pro League Season 11

Por culpa del Covid 19, mejor conocido como Coronavirus, diferentes torneos de esports, como Counter Strike o Dota 2 han tenido que ser cancelados o en su defecto aplazados.

Aunque, hay un torneo que ha decidido realizarse de forma online en lugar de presencial. Pues la importancia de este torneo es bastante y los realizadores decidieron aprovechar las ventajas de los deportes electrónicos.

La ESL Pro League Season 11 se sigue realizando, aunque tuvo que cambiar su formato. Originalmente sería un torneo presencial en el que equipos de Europa y América se enfrentarían. Aunque debido al Coronavirus, los equipos tuvieron que jugar en su región.

En estos momentos, se están realizando los enfrentamientos de Europa y el 26 de marzo empezarán las de América. Aunque, ha habido algunos cambios que sorprendieron a muchos.

Resulta que MIBR, uno de los equipos de Counter Strike más grandes de la región pero que últimamente estuvieron ausentes, han anunciado su participación en la ESL Pro League Season 11.

Esto se confirmó a través de las redes sociales oficiales de la organización.

Devido ao COVID-19, estaremos participando da EPL S11 para termos chance de classificar para Cologne.



Due to COVID-19, we are participating in EPL S11 to have a chance to qualify for Cologne.



GROUP C@TeamLiquid@SwolePatrolGG@100Thieves@EvilGeniuses@furiagg#SomosMIBR pic.twitter.com/abPG3wdQL4