Dota 2: Team Secret y Team Liquid se enfrentan por el día 2 de la ESL One Europa y CIS online

El día de mañana, se realizará la primera fecha del Grupo B, de la ESL One Europa y CIS de Dota 2.

Ya conocimos los resultados del Grupo A. Así que, ahora, conoceremos todos los enfrentamientos correspondientes al Grupo B.

El primer enfrentamiento se jugará a las 4:00 am y será entre Team Spirit y Chicken Fighters, el último equipo clasificado a este torneo.

El segundo enfrentamiento, será un duelo entre dos equipos de CIS. Team Unique, un equipo de Rusia cuyo mayor referente es VANSKOR, en contra de NAVI.

El tercer enfrentamiento será el más llamativo de este segundo día de torneo. El equipo de Team Secret, uno de los favoritos a llevarse este torneo, se enfrentará a Team Liquid. Un equipo que, si bien cuenta con grandes jugadores, aún no encuentra su mejor estilo de juego.

El enfrentamiento final será entre los equipos de Alliance, que ya presentó a sus dos nuevos refuerzos, y Ninjas in Pyjamas, que jugará contra dos suplentes.

El torneo será transmitido a través del canal oficial de ESL en Twitch.

El torneo es dividido en dos partes. El primero será la fase de Grupos que se realizará hasta el 16 de abril. En esta etapa, los 4 últimos equipos de cada grupo serán eliminados.

Los 4 equipos restantes clasificarán a los Playoffs.

