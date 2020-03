Dota 2: RAMZES será suplente de Lelis en Ninjas in Pyjamas

A pesar del parón por culpa del Coronavirus, que ha hecho que muchos torneos de Dota 2 hayan tenido que ser cancelados, las organizaciones y equipos han logrado adaptarse y han optado por hacer torneos de forma online.

Uno de los torneos más cercanos es la ESL One Online, torneo que se realizará por regiones y que empezará el día de mañana.

Si bien este torneo inicia mañana, la región de Europa, que se combinó con la de CIS, iniciará recién en abril, cuando acaben las otras 4 regiones. Aunque ya muchos equipos se están preparando para sus enfrentamientos. Uno de estos es Ninjas in Pyjamas. Quienes sido invitado a este torneo y también a la WePlay! Pushka Legue aunque tendrá que jugar este torneo con dos suplentes.

Esto se dio a saber gracias a un post en Twitter donde anuncian que los jugadores Ramzes y MiLAN, serán suplentes en estos dos torneos pues su habituales jugadores se encuentran en sus casas por el Covid 19.

Roman “RAMZES666” Kushnarev, será suplente de Rodrigo “Lelis” Santon. Mientras que Milan” MiLAN” Kozomara, será suplente de Universe.

Esto se debe a que ambos jugadores no podrán conectarse con comodidad desde sus casas. Pues uno vive en Brasil y otro en Estados Unidos.

Due to the current situation, we'll be using 2 standins for the upcoming games in @DOTA2 . 1 @DaxakDota2 2 @TANNERDOTA 3 @ramzes 4 @milandota2 5 @Peterpandam

Por otro lado, el equipo de Evil Geniuses aún no anuncia quienes serán los jugadores que remplazará a su offlaner y a su habitual mid Abed.

Como podemos recordar. En la WeSave Charity Play, en donde salieron campeones, ellos jugaron con Ryoya y Bulba de suplentes. Evil Geniuses debutará el día de mañana a las 12:00 am en contra de Quincy Crew así que, en el transcurso de este día, deberían anunciar a los jugadores que ocuparán estas posiciones.

Aunque lo más probable sea que decidan emplear los mismos suplentes.

We took the W at @WePlayEsport, for charity!



Tune in tomorrow for the EU Finals and help them hit that $200,000 goal pic.twitter.com/mGcOTgdSvs