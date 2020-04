Dota 2: Forbes incluye a Ana en la lista de los "30 con menos de 30"

Los esports se han vuelto una de las nuevas sensaciones en estos últimos años. Los jugadores ganan cientos de miles de dólares y muchos de ellos se han vuelto igual o más famosos que algunos deportistas.

En la actualidad, uno de los jugadores más conocidos y famosos en el mundo de los esports es Anatham “ana” Pham, jugador de Dota 2 que ganó los últimos dos The International junto con OG.

Esto, tan solo con la edad de 20 años.

Gracias a estos logros, han hecho que la revista Forbes decida incluir al jugador de OG dentro de la lista de los 30 con menos de 30 de Asia.

¿Qué es los 30 con menos de 30?

La lista de los 30 con menos de 30 es una lista que reconoce a empresarios y figuras públicas de diferentes rubros que sean menores de 30 años.

En Asia, estos son elegidos de una lista inicial de 300 personas. El artículo que Forbes escribió sobre el jugador de Dota 2 dice lo siguiente:

"Anathan Pham is an esports player from Australia playing the multiplayer battle game Dota 2 for the European team OG. Pham, whose in-game name is 'ana,' was part of the OG team that became the first to win back-to-back championships in 2019 and 2018 at the global esports tournament The International. The team won about $60 million in prize money for the two The International titles. Pham is currently on a break until later this year for the 2020-21 season."

"Anathan Pham es un jugador de esports de Australia que juega al MOBA Dota 2 para el equipo europeo OG. Pham, cuyo nombre en el juego es 'ana', formó parte del equipo de OG que se convirtió en el primero en ganar campeonatos consecutivos en 2019 y 2018 en el torneo mundial de deportes electrónicos The International. El equipo ganó alrededor de $ 60 millones en premios para los dos títulos de The International. Pham se encuentra actualmente en un descanso hasta finales de este año para la temporada 2020-21."

Si deseas ver la lista completa, acá te dejamos el link al artículo: https://www.forbes.com/30-under-30/2020/asia/entertainment-sports/#4c9c139e636a

