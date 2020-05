Dota 2: conoce los enfrentamientos del primer día de Gamers Without Borders 2020

En medio de la situación mundial que estamos viviendo debido al COVID-19. Algunas organizaciones de esports han buscado la forma de contribuir con las investigaciones para parar este virus.

Hace unos días, se anunció el torneo Gamers Without Borders 2020. Un torneo benéfico que otorgará 1.5 millones de dólares para la caridad.

Este torneo dará inicio el día de mañana y promete ser una opción muy interesante para este tiempo de cuarentena.

Los enfrentamientos que veremos son los siguientes.

Virtus Pro vs Natus Vincere (5:00 am)

Dos potencias en el mundo de CIS se enfrentarán para demostrar su superioridad en este torneo.

OG vs Nigma (8:00 am)

Dos equipos que no están pasando su mejor momento se enfrentarán en el segundo duelo de la mañana. A pesar de esto, promete ser un gran espectáculo de Dota 2.

Team Secret vs Ninjas in Pyjamas (11:00 am)

Quizás los dos equipos más sólidos de Europa actualmente. Team Secret viene de campeonar en la WePlay! Pushka League y Ninjas in Pyjamas, si bien no ha conseguido torneos, ha tenido grandes actuaciones.

Team Liquid vs Alliance (14:00 am)

El último enfrentamiento del día de mañana será entre dos equipos de Europa que siempre han sabido animar los torneos en los que han participado. Sin duda, un duelo que promete más de una emoción.

Formato del torneo y fechas

El formato será una llave de eliminación simple. Todas las partidas serán al Mejor de 3 (Todavía no se confirma si la gran final será al Mejor de 5).

16 de mayo | Semifinales

11:00 | Semifinal #1

14:00 | Semifinal #2

17 de mayo | Gran Final

12:00 | Gran Final

Premios por puestos

#1 | $750 000

#2 | $350 000

#3-4 | $100 000

#5-6-7-8 | $50 000

Dónde ver el torneo

El torneo será transmitido a través del canal oficial de Twitch del Gamers Without Borders.

