Dota 2: Beastcoast volverá a jugar torneo en línea de Norteamérica con ESL One Birmingham 2020

Esta semana está jugándose el torneo ESL One Birmingham Online 2020 y las clasificatorias de la región de América empezaron. Solo faltaron anunciarse los equipos invitados a la fase principal y Beastcoast ha confirmado su presencia.

La noticia es muy importante, ya que hace unas semanas la mánager del equipo peruano-boliviano, Guashineen, anunció que no volverían a participar en torneos con servidor de EE.UU. porque tienen problemas de latencia que dificultaban el rendimiento de los jugadores.

La organización ESL cambió de parecer hace unos días con respecto a los participantes de la región América, pues en un inicio solo permitió equipos de Norteamérica. En las clasificatorias abiertas y cerradas abrió las puertas para la participación de escuadras de la región de Sudamérica.

Por esa razón, en la clasificatoria cerrada fue invitado directo el equipo de Thunder Predator. Los jugadores del trueno están jugando contra Infamous Gaming (Perú), Low Profile (Perú) y 4 Zoomers (Estados Unidos).

A través de sus redes sociales, ESL ya anunció a los equipos invitados a la fase presencial de sus regiones Europa + CIS, Sureste Asiático, China y América.

América

6 equipos: Evil Geniuses, Business Associates, CR4ZY, Quincy Crew, Beastcoast, Ganador Clasificatoria Cerrada

We have our confirmed #ESLOne Birmingham invited teams!



Who are you looking forward to watching? 🤔https://t.co/qBPh2YCFs8 pic.twitter.com/WpCoMzBxTZ