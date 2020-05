Dota 2: Jugadores de Arrow Gaming baneados por Valve retoman sus carreras con torneos en línea

Las clasificatorias abiertas de ESL One Birmingham 2020 de la región SEA se jugaron hace poco con unas sorpresas. Entre los jugadores del equipo Flower Gaming, donde se encuentra el veterano "YamateH", estaban jugadores baneados por Valve debido a una partida arreglada (match-fixing).

Este caso sucedió en el año 2014 con el equipo Arrow Gaming donde los jugadores de Malasia como ddz, Lance y MozuN estuvieron involucrados y fueron baneados permanentemente por los dueños de Dota 2. Ahora ellos están con Flower Gaming participando en el torneo de ESL.

La historia del ban de Arrow Gaming en 2014

Yi Liong “ddz” Kok fue considerado uno de los mejores midlaners del mundo, pero su carrera acabó abruptamente cuando fue involucrado en un incidente de arreglo de partida. Si regresamos al 2014, él era comparado con Arteezy, pues los fans adaptaron el meme de 2EZ4RTZ a 2EZ4ddz por sus increíbles habilidades.

ddz clasificó en 2014 con Arrow Gaming a The International, pero el equipo tuvo mucho en contra porque les rechazaron las visas. Esto le pasó a cuatro de sus jugadores ya que EE.UU. les rechazó la visa por tener una edad muy joven. Valve y el Ministro de Malasia de Deportes y la Juventud unieron fuerzas para que Arrow Gaming asegure su visa.

Arrow viajó y fue eliminado en fase de grupos del TI4 y poco después del torneo, los jugadores ddz, Lance y MozuN, estuvieron envueltos en uno de los más grandes escándalos de la región SEA sobre arreglo de partidas. Sus carreras profesionales acabaron cuando en octubre del 2014 decidieron apostar en su contra al echar una partida en Synergy League.

El escándalo evolucionó meses después, dos de los jugadores trataron de defenderse inicialmente y negaron todas las alegaciones. ddz hizo una publicación en Reddit mostrando diferentes capturas de chat intentando explicar que las parejas de él y Lance fueron las que apostaron y que ellos no tenían conocimiento del hecho.

Después que se probaron que esas capturas eran falsas, y que los jugadores envueltos solo estaban tapando el caso creando una historia. Tuvo como resultado que Arrow Gaming sea removido del torneo The Summit 2. Poco después ddz, Lance y MozuN fueron removidos de Arrow Gaming y los jugadores envueltos quisieron limpiar su reputación bajo el equipo Team Redemption.

Sin embargo, este intento fue detenido por un desarrollador de Dota 2 quien anunció en marzo del 2015 que todo el equipo recibió una prohibición (ban) permanente de cualquier evento de Valve en el futuro.

Flower Gaming en el torneo ESL One Birmingham 2020 Online SEA

Regresando a la actualidad, tres de los jugadores de Arrow Gaming/Team Redemption jugaron hoy por el cupo del torneo ESL One Birmingham 2020 que ofrece $40 000 a la división de SEA. El torneo no está bajo la jurisdicción de Valve y los jugadores no han sido baneados por ESL de participar en sus eventos.

El resultado del torneo fue la derrota contra Reality Rift por 1-2 y posteriormente eliminados por Motivade.Trust Gaming por 0-2. No sabemos si la alineación de Flower Gaming volverá a aparecer en un próximo torneo online. ¿Crees que Valve dará una oportunidad a los jugadores baneados permanentemente en el futuro?

