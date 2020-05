Riot Games anuncia nuevo evento Streamathon de mitad de temporada

Entre el 29 de mayo y el 31 de mayo, los fanáticos de League of Legends pueden disfrutar del evento de 48 horas que comienza el viernes a las 7pm hora peruana. Será una transmisión continua con diferentes eventos con los mejores jugadores de todo el mundo.

Durante todo el fin de semana, los fanáticos pueden donar a la transmisión. Todas las donaciones irán a diferentes organizaciones sin fines de lucro que luchan contra COVID-19 y suavizar su impacto global, como el ImpactAssets COVID Response Fund y el GlobalGiving Coronavirus Relief Fund.

El Fondo de Impacto Social de Riot Games se encargará de distribuir el dinero. Hasta el momento, Riot ha donado $ 4.5 millones a nivel mundial para diferentes esfuerzos de alivio de coronavirus.

The @LeagueOfLegends community is getting together from 5/29-5/31 to raise funds for COVID-19 relief at the Mid-Season Streamathon! #MSS2020



