Fortnite: los coches llegará este jueves al juego y esto es todo lo que debes saber sobre estos

Uno de los nuevos añadidos que pudimos ver en el tráiler de presentación de la Temporada 3 de Fortnite y su respectivo Battle Pass fueron los coches que llegarán en algún punto de esta temporada.

Por el momento, estos todavía no se encuentran disponibles dentro del juego. A pesar de esto, iFireMonkey, un dataminer bastante conocido de Fortnite, compartió un tweet donde muestra las características que tendrán todos los coches que llegarán al juego. Esta información, está respaldada por HYPEX, otro famoso dataminer de Fortnite.

🏎️Car Infographics | Release Date: 21st of July 🛻



Stats from @HYPEX

Car Types + Gas Pump Hose info from Me