Fortnite: entérate de como obtener el emote de "Ímpetu" gratis

Los emotes en Fortnite suelen ser de esos elementos estéticos que le añaden una capa extra de soberbia al abatir a tu contrincante. Sea cual sea tu opinión al respecto de su uso, estos son usados ampliamente por usuarios de distintas edades, e incluso algunos son buscados fervientemente por algunos jugadores que están hasta dispuestos a comprar cuentas para obtenerlos.

El valor de las cuentas sube y baja de acuerdo con el contenido del inventario, pero obviamente skins o emotes obtenidos en ciertos eventos únicos tienen más valor. En este caso hablaremos del emote "ímpetu" que hará su debut en un evento denominado "We the people".

La web oficial de Fortnite comentó una de las características que tendrá el próximo evento "We the People" dentro del apartado de "Fiesta Campal". Este se celebrará el día 28 de julio durante la noche y te asegurará llevarte el emote "Ímpetu". Aquí los detalles:

"¡Todos los jugadores que asistan a la proyección de We the People en Fortnite el 28 y 29 de julio recibirán gratis el gesto Ímpetu! Este gesto se modeló usando el baile enviado por Michael Mejeh, el ganador del concurso #EmoteRoyaleContest. Michael y su hermano Jamie coreografiaron juntos este baile que rebosa de energía. ¡Inicien sesión en Fortnite entre el 27 de julio y el 29 de julio a las para recibir este gesto gratis!"

Este evento tomará lugar dentro de "Fiesta Campal" durantela noche. Estos son los horarios para nuestra región el día 28 de julio:

-Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y México: 18:00 hrs.

-Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile: 19:00 hrs.

-Argentina y Uruguay: 20:00 hrs.

Esta será la segunda ocasión en este mes que el evento "We the People" aparecerá dentro de Fortnite. La primera edición de esta serie de charlas fue el día de la independencia de Estados Unidos, el día 4 de julio, y se emitió una serie de conversaciones que reúnen a una coalición de atletas y artistas para inspirar y empoderar a los jóvenes adultos a tomar medidas contra la crisis de supresión del voto que afecta de manera desproporcionada a las comunidades negras.

Para evitar exabruptos, como el presenciado en su primera edición, los gestos serán desactivados dentro de "Fiesta Campal". Así que asiste y sé respetuoso.

