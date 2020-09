Rocket League: aprende a bajarlo gratis desde hoy y para siempre

Rocket League, el particular videojuego que mezcla fútbol y autos ("soccar") desarrollado por Psyonix, anunció a través de su cuenta oficial en Twitter que ya completaron la transición a free-to-play en todas las plataformas en donde este juego se encuentra presente. Eso quiere decir que a partir de este momento los usuarios podrán disfrutar de este juego gratis en Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC (a través de la tienda de Epic Games) podrán acceder a este entretenido esport con solo descargarlo a su consola o PC.

🚨🚨🚨

Rocket League free to play is LIVE and available for download!!! Get it now and #TakeYourShot pic.twitter.com/1CfAVFhkiZ