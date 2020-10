Fall Guys: nuevo nivel de la Temporada 2 se muestra en tráiler

Fall Guys, desarrollado por Mediatonic y publicado por Devolver Digital, ha hecho su debut en PlayStation 4 y en PC a través de Steam a inicios del mes pasado. Este juego ya se encuentra entre los juegos más vistos en Twitch y ocupa un cómodo lugar en la preferencia de jugadores expertos y novatos. Con todo eso en consideración, los preparativos de la Temporada 2 continúan y ya se pueden ver algunas de las novedades propuestas por el equipo tras este juego, entre las que se cuentan un nuevo nivel: Knight Fever.

Congrats to our friends @Mediatonic as @FallGuysGame crosses 7 million units on Steam and is the most downloaded PS Plus game of all time! An amazing accomplishment from a wonderful group of folks. pic.twitter.com/UoWEqxiUi4

Con una fanaticada que se cuenta de a millones, no cabe duda que el equipo de Mediatonic ya está trabajando en el futuro de este curioso battle royale. Sin ir tan lejos, la semana pasada pudimos ver en la Gamescom 2020 un vistazo de lo que será la Temporada 2 de Fall Guys, el cual tendrá un tema medieval como eje central y que llegará este 8 de octubre.

El equipo detrás de Fall Guys, hizo público algunos detalles de "Knight Fever". Este nivel, que aún está disponible para los jugadores que poseen acceso beta al juego, nos sitúa en una serie de obstáculos con trampas que nos hacen recordar a la era medieval. La misma era que es eje central de la Temporada 2 de este juego.

En el siguiente video, cortesía del portal IGN, se muestra como es que los jugadores sortean las diversas trampas de este nuevo nivel:

Por su lado, la cuenta oficial en Twitter de Fall Guys, compartió con todos sus seguidores dos imágenes conteniendo un punto específico de este nivel y un mapa general del mismo. Incluso se hace notar la presencia de cierta trampa que comparte similitud con el anteriormente revelado "Big Yeetus".

La cuenta oficial de Fall Guys en Twitter, compartío lo que sería la más nueva adición a este juego. Se trata de Big Yeetus, un martillo giratorio que aparecerá al azar sobre los jugadores. Este se encargará de impactar sobre su víctima de turno haciendo que este avance o retroceda, todo está en función del ángulo del impacto. Aquí lo vemos en acción:

I've got a SPICY LEAK for you all



We're working on a little something that we have been calling...



B I G Y E E T U S



Big Yeetus will randomly appear in levels - to shake things up



Big Yeetus is Chaotic Neutral



Big Yeetus is not your friend



Big Yeetus is not your enemy pic.twitter.com/nIBBKcf5qM