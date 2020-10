Among Us: Courtois llama mentiroso al Kun Agüero en stream y este se molesta

Among Us se ha convertido de forma muy acelerada, en uno de los videojuegos más jugados por streamers alrededor del mundo. Ya no es nada nuevo, ver a decenas de streamers reunidos todos los días jugando este juego del 2018 y generando miles de momentos graciosos e icónicos que quedan en la mente de los usuarios.

Uno de los streamers que mayor provecho ha sabido sacarle a este juego es Ibai Llanos. El creador de contenido de G2, y ex caster de League of Legends, ha logrado juntar en varias ocasiones a algunos de los streamers más conocidos de habla hispana. Además de que, gracias a que es amigo del Kun Agüero, ha logrado invitar a algunos de los mejores jugadores de futbol del mundo para protagonizar escenas muy divertidas.

En esta ocasión, logró juntar al delantero del Manchester City y a Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, quienes nos regalaron un momento demasiado divertido.

Este videojuego nos está volviendo locos

pic.twitter.com/ly1q1gcpCE — Ibai (@IbaiLlanos) October 12, 2020

Esto es fantástico. Courtois diciéndole al Kun Agüero "tu sabes mentir muy bien. Si siempre te caes al área y te pintan penalty, boludo" 😂 pic.twitter.com/XL4B3FRLvT — Facu López (@FaacuLopez__) October 12, 2020

El divertido momento quedó registrado de forma muy rápida en el stream del Kun Agüero y de Ibai Llanos quien subió el clip a sus redes sociales.

¿De que trata Among Us?

Among Us es un juego multijugador online en el que pueden participar de 4 a 10 personas, y donde una, dos o hasta tres de ellas pueden ser asignadas como impostores que deben matar a los demás sin que el resto sepa de quién se trata. Por lo tanto, unos tienen que intentar no ser descubiertos y los demás tienen que intentar descubrirlos.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!