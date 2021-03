Dota 2: Unknown Team anuncia la salida de Drakeel

Los cambios previos al inicio de la Temporada 2 del Dota Pro Circuit son algo que muchos equipos de Dota 2 hacen con las expectativas puestas en conseguir uno de los cupos a la segunda Major del DPC. En este contexto, nuestra región ha sufrido cambios bastante llamativos en las últimas semanas siendo Unknown Team uno de los protagonistas de estos cambios.

Hace unas horas, la escuadra peruana anunció la salida de otro de sus miembros con los que obtuvo el 4to Lugar en la Upper Division de Sudamérica.

A través de sus redes sociales, el equipo de Perú anunció la salida de Isaac "Drakeel" Zavaleta.

Queremos dar un agradecimiento a Drakeel por

acompañarnos a lo largo de estas temporadas.

Le deseamos lo mejor en sus siguientes planes. 👍#Dota2 pic.twitter.com/GCGH177xFG — Unknown Team (@UnknownTeamGG) March 16, 2021

Este resulta ser el segundo cambio en el equipo después de la salida de Junior Reyes "Yadomi" Rimari y el ingreso de Sergio "Prada" Toribio. Con la salida del offlaner, el equipo queda conformado de la siguiente manera:

Bernardo "Berna" Rocca Sebastián "Robo-Z" Cerralta TBD Nicolás "Wij" Moreno Sergio "shccD" Toribio

¿Quién será el nuevo offlaner del equipo?

Por el momento, la organización no se ha manifestado con respecto al jugador que ocupará el rol de offlaner dentro del equipo aunque, todo parece indicar que el nuevo ingreso al equipo será Rafael "Sacred" Yonatan pues, durante su participación en la Fase de Grupos de la BTS Pro Series Season 5, el ex offlaner de Egoboys fue suplente durante un juego en el que Drakeel no pudo competir.

