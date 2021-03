Fortnite Temporada 6: conoce las misiones épicas y legendarias (semana 1)

Fortnite acaba de dar inicio a su Temporada 6 con la llegada de la Versión 16.00. Esta nueva temporada trae grandes cambios a la isla del battle royale no solo a nivel del mapa, sino que incluso las mecánicas de juego han visto añadidos muy interesantes que ya vienen sacando de su "zona de confort" a más de uno.

La llegada de una nueva temporada no solo involucra novedades sino también un nuevo battle pass listo para ser completado en las 15 semanas que esta Temporada traerá. Los puntos de experiencia (XP) serán la moneda de cambio para obtener las recompensas que los 100 niveles de este nuevo pase de batalla guarda. A continuación veremos la lista de los desafíos de este semana, tanto los Épicos como los Legendarios.

Los Desafíos Épicos de la primera semana, que inició hoy 16 de marzo, para la Temporada 6 son los siguientes:

Week 1 Epic Quests:



Hunt Wildlife

Craft Primal weapons using bones and makeshift weapons

Craft a Hunter's Cloak

Talk to characters

Collect mechanical parts from vehicles, trailers, buses, or tractors

Craft Mechanical weapons using mechanical parts and a makeshift weapon



