Dota 2: estos son los enfrentamientos del día 1 de la Clasificatoria Cerrada de SEA

Ya conocemos a los dos primeros equipos que clasificaron, a The International 10 , gracias a las Clasificatorias Regionales del Dota Pro Circuit y, el día de hoy, una nueva clasificatoria comenzará en una región donde no existe un favorito.

El único equipo que no jugará el día de hoy es Lilgun pues no cuenta con rival para la primera ronda. Así mismo, recordemos que T1 es la única escuadra de SEA que ha conseguido clasificar de forma directa a The International 10.