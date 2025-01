Partidos de HOY EN VIVO: horario y programación para este sábado 4 de enero

Las mejores ligas del mundo no tienen descanso y este sábado 4 de enero continúan con su programación oficial. Según la agenda deportiva, habrá acción en la Serie A, Premier League. Además, en España se juega la Copa del Rey con el Barbastro vs Barcelona y Marbella vs Atlético. Consulta el horario y canal de transmisión de los partidos de hoy en vivo.