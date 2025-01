Review: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, ¿fraticidio en la gama alta?

Foto: Erich García

Shadow of the Tomb Raider - Motor gráfico: Foundation

Para probar este apartado, así como el de Ray Tracing, hemos decidido usar Watch Dogs Legion, un juego que ha hecho una excelente implementación de ambos, con una exigencia propia de un juego de nueva generación. Aunque también se podía usar a 1080p, usar DLSS 2.0 no es muy recomendable a una baja resolución. Incluso a 1440p no es aconsejable usarlo salvo que sea en modo Calidad o Equilibrado como máximo. Es por ello que nos limitaremos a probar solo las resoluciones de 1440p y 2160p (4K).

De stock, las temperaturas que encontramos, si bien no eran malas, tampoco llegaban a ser excelentes. Jugando Call of Duty Modern Warfare, la pantalla de matchmaking suele ser la que mayor carga le genera a la tarjeta gráfica, y en ella hemos encontrado temperaturas de hasta 58°C, delta registrado sobre temperatura ambiente de 17°C. Nuevamente, esto se encuentra dentro de los límites normales de funcionamiento, pero está lejos de ser una temperatura óptima para una tarjeta gráfica.

¿Y qué ocurre si tengo el dinero y simplemente quiero lo mejor de lo mejor? Pues definitivamente una 3090 o 3080 Ti siempre son una opción atractiva, pero no por ello la más apropiada. Sobre todo si tomamos en cuenta que, la diferencia de una 3080 Ti vs una 3070 podría llegar a ser hasta de más del 40% en 4K, pero solo si el procesador es de gama alta y permite explotar todo su potencial. Como hemos visto en el gráfico de comparativa resumen, esto no ocurre con el Ryzen 5600X, al punto que esta diferencia puede disminuir hasta ser solo de un 29% versus el modelo de referencia. Y es que no basta simplemente comprar una tarjeta gráfica cara si el resto de nuestro hardware no está a la altura como para sacarle el máximo provecho.