Netflix Gaming arranca pruebas con juegos de Stranger Things

Foto: Twitter (vía @NetflixGeeked)

Netflix deja claro que con la experiencia "Netflix Gaming" no contaremos con publicidad dentro de los videojuegos ni tampoco microtransacciones. Asimismo, vuelven a reafirmar su posición que estará incluido dentro de la membresía de su servicio, y no se hace mención a ningún cobro extra de por medio.

Foto: Netflix

La estrategia de Netflix es la de ir primero a los dispositivos móviles -de ahí el porque iniciaron pruebas en android-. No es la primera vez que la compañía experimenta con videojuegos, ellos ya han licenciado propiedades como Stranger Things para que sean utilizadas en títulos conocidos como Dead by Daylight.

Dentro de la plataforma, también se pueden encontrar experiencias interactivas como "Minecraft: Story Mode", "Carmen SanDiego: To Steal Or Not to Steal" y "Black Mirror: Bandersnatch" donde podías desbloquear múltiples finales.