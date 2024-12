Pokémon: J Balvin y Katy Perry ya son cartas de Pokémon TCG

Foto: Composición

Vestido de maestro Pokémon, lo vemos paseando por la ciudad y encontrándose con Pikachu y con la aparición de otros personajes como Charizard. Siguiendo los festejos de "Pokémon 25 Music", The Pokémon Company presentó 3 diseños de cartas inspirado en los mencionados artistas, así como del cantante Post Malone. En lugar de tener a un Pokémon, vemos a los artistas dibujados con un estilo anime.

The Pokémon Company no ha emitido ningún comunicado sobre la posibilidad de poner a la venta estas cartas. Sin embargo, si hay una comprobación de que no se trata de material que se ha quedado en formato digital, pues J. Balvin comentó a través de sus redes sociales, haber recibido de regalo, su carta física.