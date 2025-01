Call of Duty Vanguard: se filtra colaboración con Attack on Titan

Desde hace buen tiempo, Call of Duty no es ajeno a las colaboraciones con franquicias importantes, realizando crossovers intentando imitar lo que hacen otros juegos como Fortnite. Para Halloween, por ejemplo, tuvimos a Ghostface y Frank, the Bunny (Donnie Darko) en Black Ops Cold War. Con el estreno de Vanguard, ambientado en la II Guerra Mundial, nadie tiene claro con que IP podría terminar juntándose.