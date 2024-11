Asmongold rechaza la propuesta de Pokimane de no jugar títulos de Activision

Desde que saliera a la luz la primera denuncia en contra de la empresa creadora de múltiples títulos como Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, y más; Pokimane anunció dejar de darle soporte.

Uno de los streamers que ha respondido a lo solicitado por Pokimane fue Asmongold, conocida figura de Twitch, quien se hizo bastante conocido por sus transmisiones de World of Warcraft, y Final Fantasy XIV. Un seguidor le preguntó en una de sus transmisiones si había escuchado lo que dijo Pokimane, lo que llevó a Asmongold a explicar su posición.

" Siempre es difícil trazar una línea de lo que deberías y no deberías apoyar y por qué deberías y no deberías apoyar algo " señaló el streamer. " En mi opinión, creo que es una cuestión totalmente discutible porque la gente va a hacer lo que le resulte beneficioso. Cualquier expectativa de lo contrario, es simplemente estúpida. Es solo complicidad. Eso es todo ".

Un punto importante que tocó Asmongold en su comentario fue que las opiniones de las personas no deberían determinar si debes jugar a algo o no, insistiendo en que realmente no importa lo que la gente diga, incluyendo a influencers o creadores de contenido.