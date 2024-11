VALORANT: el agente 19 aparece en la final del VCT

La final no solo nos dejó con duelos increíbles entre los equipos de Acend y Gambit Esports, también permitió a Riot Games ofrecer un primer vistazo, o un pequeño avance misterioso, del próximo personaje que llegará a futuro al juego. Aún se desconoce su identidad, pero se trata del agente 19 en aterrizar al shooter competitivo.

En el breve vídeo, se puede ver un material distorsionado, mientras se escucha la voz en off de una mujer que está hablando en filipino e inglés. De lo que dice, se destaca la parte final cuando menciona "I go fast" (me muevo rápido), lo que ha dado pie a pensar que estaríamos ante un personaje con poderes, también conocidos como Radiant, del mismo estilo que Phoenix, Jett, Sage, Reyna, Omen, Skye, Yoru o Astra.