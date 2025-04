¡ATENCIÓN jubilados! El Gobierno de Estados Unidos cancela tu PENSIÓN si no realizas este trámite URGENTE

A partir del 1 de abril, la Administración del Seguro Social (SSA) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) alertaron que quienes no completen un trámite obligatorio podrían enfrentar sanciones severas, como la pérdida parcial de sus ahorros de jubilación en Estados Unidos. Este requisito afecta principalmente a quienes tienen cuentas IRA y planes 401(k), quienes deben cumplir con la Distribución Mínima Requerida (RMD). De no hacerlo, podrían ser multados con hasta el 25% del monto no retirado a tiempo.