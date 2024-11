Dead by Daylight ya cuenta con 50 millones de jugadores

Este 2022 se cumplirán 6 años desde que Dead by Daylight llegó al mercado a sorprender a más de uno que no esperaba encontrarse con un multijugador de terror, capaz de poder ofrecer cientos de horas de diversión, más aún porque contaba con la presencia de icónicos personajes vistos en películas de terror como Freddy Krueger de Pesadilla en la Calle Elm o Michael Myers de Halloween.

Durante todo este tiempo, Dead by Daylight ha sido capaz de seguir actualizándose con contenido interesante en forma de temporadas, donde incluyeron mayores colaboraciones con otras franquicias de renombre como SAW o Scream. Sin olvidarnos por supuesto de uno de sus más aclamados que fue la colaboración con Resident Evil.

Con todos estos años, nada ha podido reemplazar o tan siquiera superar a Dead by Daylight, que con cada temporada fue mejorando considerablemente. Durante sus primeros años, era común encontrarnos con comentarios quejándose sobre cómo se veía gráficamente. Esto, afortunadamente, ya quedó atrás, y muchos se concentraron en las mecánicas de juego que sin duda, es el plato fuerte.

Desde Twitter, la cuenta oficial del juego reveló a través de un vídeo haber alcanzado los 50 millones de jugadores. Para ello, recurrieron a un conocido meme de internet de los dos Spider-Man señalándose pero su versión utilizó a un personaje de Dead by Daylight.

Foto: Difusión

La publicación del estudio ha tenido 8 mil me gusta hasta ahora. Un usuario recordó que el multijugador asimétrico desapareció de la PlayStation Store de Arabia Saudita. Al parecer, todo se habría originado debido a un error dentro de Behavior Interactive. El estudio ha prometido que se encuentran trabajando para solucionar las cosas.

Huelga decir que, los 50 millones de jugadores no son "usuarios activos" sino la cantidad de personas que le han dado oportunidad al título en PC. Además de estar en Steam y Epic Games Store, Dead by Daylight también está disponible en consolas como PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch. Una versión para celulares (iOS y Android) se encuentra activa igualmente con un porcentaje alto de usuarios.