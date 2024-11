¿No puedes superar los niveles de Geometry Dash 2.2? Con esta APK tendrás TODO desbloqueado GRATIS

Para quienes aún no lo saben, Geometry Dash 2.2 ya está disponible , y en esta nueva versión se incluyen niveles adicionales con una dificultad mucho mayor. Sin embargo, si tienes problemas para superar estos complejos LEVELS, entonces no dudes en revisar el siguiente ENLACE, puesto que tenemos una versión modificada con todos desbloqueado. ¿No lo crees? Revisa las siguientes líneas.

No olvides que esta versión modificada no es oficial, por lo que podrías perder el acceso de tu cuenta. Es por ello que te aconsejamos bajar la versión oficial desde Play Store, así no tendrás problemas de baneo, pero no tendrás las mejoras adiciones del MOD. La decisión está en tus manos.