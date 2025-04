Ordenan el retiro URGENTE de esta marca de agua en el país por presencia de una bacteria MORTAL

¡Atención, consumidores! Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) compartió un aviso urgente respecto a la retirada del agua embotellada de la marca Waiākea, que se comercializa en importantes cadenas de supermercados en el país americano. En un análisis realizado a más de 4.000 cajas del producto, se detectó la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa, generando alerta entre los consumidores. y la nación. ¿Qué han dicho las autoridades?

Retiro urgente de esta marca de agua en el país por presencia de una bacteria mortal

La reconocida marca internacional ha sido objeto de una actual alerta de retiro de nivel Clase II debido a la detección de una bacteria peligrosa para el ser humano en su producto, lo que representa un riesgo significativo para las personas más vulnerables.

Las autoridades estadounidenses expresaron a la prensa que, la suspensión de la distribución, se debió llevar a cabo en 2023, señalando que la empresa se tomó demasiado tiempo para retirar los productos del mercado.

Por su parte, la propia compañía estadounidense ha argumentado que la contaminación se limitó a un lote reducido, por lo que considera que no es necesario llevar a cabo un retiro total del producto hawaiano.

¿Qué dijo la FDA sobre este producto y la presencia de una letal bacteria?

Mediante un comunicado de la FDA se informó sobre la identificación de un grave problema en el agua embotellada tras recibir quejas de consumidores sobre la presencia de partículas flotantes y moho en algunas botellas.

La empresa reportó que el hallazgo se produjo durante sus estrictos procedimientos de control de calidad. Vale resaltar que el consumo de agua contaminada puede acarrear serias infecciones que comprometen el sistema inmunitario, ocasionando fuertes complicaciones en la salud, entre ellas, infecciones en las vías urinarias, neumonía y septicemia.

Más datos sobre Waiākea, marca de agua envuelta en polémica

Waiākea es una reconocida marca de agua volcánica originaria de Hawái, que se obtiene del volcán Mauna Loa, ubicado en la Isla Grande.

La compañía se diferencia de las demás, y también tiene gran cantidad de clientes, por su compromiso con la sostenibilidad y la promoción de un estilo de vida saludable, ofreciendo un producto que no solo resalta la pureza de su fuente, sino que también prioriza el bienestar del medio ambiente. No obstante, ha sido retirada de los supermercados de EE.UU. por mortal bacteria. No se conoce más información tras su suspensión.