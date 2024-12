Esta medida ha generado críticas tanto de viajeros como de legisladores canadienses. En una entrevista con Power Play de CTV, la ministra de Transporte de Canadá, Anita Anand, expresó su descontento, afirmando que no estaba "muy contenta con lo que ha dicho Air Canada". Agregó que la aerolínea debería reflexionar sobre el impacto de estas tarifas elevadas en los pasajeros, ya que "no es aceptable", según informó The New York Post.