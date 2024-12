Caos en los aeropuertos: el cierre del Gobierno de Estados Unidos paralizará los viajes y el sector de turismo

No obstante, en caso de que se presenten dificultades económicas y los agentes dejen de trabajar, los aeropuertos podrían presentar colas más largas. Con esto en mente, en esta nota te explicamos cómo se afectarán tus viajes por temporadas navideñas si el Gobierno de Estados Unidos llegase a cerrar .

El Congreso debe aprobar los fondos para las agencias del gobierno antes del 1 de octubre, pero casi siempre lo hace tarde, aprobando leyes temporales para evitar un cierre. La ley temporal actual termina el sábado, y aunque se propone extender el plazo hasta el 14 de marzo, Trump ha pedido a los republicanos que no la aprueben. Si no se llega a un acuerdo antes del viernes, muchas partes del gobierno no tendrán dinero para funcionar y se cerrarán. Esto afectaría a servicios y agencias del gobierno hasta que se resuelva la situación.