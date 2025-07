No es peruana ni mexicana: mujer de este país fue arrestada por robar artículos valorados en 1.000 dólares en Target

Los robos en diferentes zonas de Estados Unidos pueden ocurrir en cualquier momento del día y en cualquier lugar. Estos afectan desde pequeños negocios hasta grandes cadenas, como es el caso de Target, donde se capturó a una persona por sustraer artículos considerados de alto valor. El detalle: era turista y nacida en India.

Arrestan a mujer por robar en Target

En un establecimiento de Target se logró capturar a una mujer que había llegado a Estados Unidos como turista. Se conoció que su nombre es Avlani y que había sustraído diferentes productos valorizados en aproximadamente 1.000 dólares. Esta persona no era estadounidense ni europea: su lugar de nacimiento es India.

Toda la operación y la detención fueron capturadas en video y subidas a la plataforma de YouTube. En el material se muestra a la extranjera pidiendo que le permitan pagar por los objetos sustraídos: "¿Por qué no puedo pagarlo yo?". A lo que los oficiales respondieron: "Ya hemos superado eso. Cometiste un delito grave". Pese a la insistencia de la mujer, las fuerzas del orden mantuvieron su posición.

Avlani no dejaba de pedir permiso para cumplir con el pago: "Pero si lo pago yo, ¿qué daño hay?", a lo que el funcionario respondió: "Habría estado bien si no te hubieras ido, ¿verdad? Habrías tenido la oportunidad de pagar. Pero como saliste de la tienda en ese momento, decidiste no pagar, y no podemos regresar".

Consecuencias que podrían ocurrir

Especialistas en temas legales comentaron a medios locales que este delito podría traerle graves consecuencias: "En cualquier caso, se trata de un delito que implica depravación moral, es decir, uno que implica deshonestidad y podría tener graves consecuencias", señaló Alen Taksh, abogado de inmigración.

Añadió que podría perder la oportunidad de permanecer en el país: "Si se encuentra en Estados Unidos con una visa de estudiante, un arresto por hurto en tiendas, y mucho menos una condena, podría resultar en la revocación de su visa. Si se encuentra en Estados Unidos con una visa de visitante o de trabajo, podría impedirle volver a entrar en el país en el futuro".