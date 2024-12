Los viajeros interesados e inmigrantes deberán llenar un formulario en línea para obtener la autorización ESTA , contar con un pasaporte electrónico válido que incluya datos biométricos y presentar un billete de regreso con una fecha que no exceda los 90 días tras su llegada al país. Sin embargo, es importante destacar que cumplir con estos requisitos no asegura la aprobación inmediata de la autorización.

Así podrás viajar a EE.UU. en el 2025, en el gobierno de Trump.

Este programa (VWP) no solo permite la entrada a Estados Unidos para ciudadanos de países participantes, sino también las estancias de hasta 90 días con fines turísticos o de negocios sin necesidad de visa. No obstante, a partir de ahora, es obligatoriofundamental saber que se debe obtener una autorización a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA), a pesar de no requerir visa americana.