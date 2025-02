Venezolano detenido en Guantánamo por 14 días narra el CALVARIO QUE VIVIÓ: "No pienso volver a salir de mi país"

En una entrevista con Noticias Telemundo, Rodríguez relató su experiencia en la prisión de Guantánamo , donde vivió situaciones extremadamente difíciles. Su relato resalta la cruda realidad que enfrentan muchos inmigrantes , quienes, aunque no hayan cometido crímenes graves, son víctimas de discriminación y trato injusto dentro del sistema.

Al llegar, las celdas presentaban un estado deplorable , con telarañas y signos evidentes de abandono. "No las habían limpiado, había hormigas y escasez de alimentos", añadió. Adicionalmente, las condiciones de higiene y alimentación eran tan deficientes que generaban un sufrimiento constante. "La última comida del día se servía a las cuatro de la tarde, y para las siete u ocho ya teníamos hambre", explicó.

Después de varios días detenido, Rodríguez detalló las características de los demás prisioneros con los que compartió celda. Imagen: composición de Líbero, por María Zapata.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de los 178 venezolanos retenidos en la base, 51 no tenían antecedentes penales, 126 tenían historial criminal y 80 eran señalados como presuntos miembros del Tren de Aragua. Esta clasificación subraya la complejidad de la situación, donde el sistema no distingue entre culpables e inocentes.

Mientras Rodríguez vivía esta amarga experiencia, su familia también atravesaba momentos de angustia. Pocos días antes de su liberación, su padre, Nelson, expresó su desesperación en una entrevista con Telemundo: "Por favor, ayúdame, no solo a mí, sino a todos los padres y familiares que tienen hijos allá y no saben nada de ellos". Este testimonio resalta el sufrimiento que la deportación causa no solo a los detenidos, sino también a sus seres queridos.