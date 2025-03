Estas son las LICENCIAS DE CONDUCIR que están PROHIBIDAS en Florida

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (DMV) ha emitido una lista detallada de las licencias de conducir que ya no tienen validez en el estado. Las licencias de Delaware con las leyendas "Solo privilegio de conducir" o "No válido para identificación" ya no se aceptan. También quedan invalidadas las licencias de Hawái que digan "Licencia de conducir de propósito limitado" o "No válida para uso con fines federales oficiales".